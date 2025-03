Preta Gil é internada com infecção urinária em Salvador

Preta Gil, 50, foi internada com quadro de infecção urinária em um hospital particular de Salvador, no último sábado (8), e seu quadro clínico é considerado estável.

O que aconteceu

Informação foi divulgada pela assessoria de Preta nas redes sociais. Conforme o boletim médico, a cantora foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Aliança Star "em virtude de uma infecção urinária para monitoramento e cuidados médicos".

Preta permanece hospitalizada, mas seu quadro clínico é considerado "estável". Ela está sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kall Filho, disse nota da assessoria.