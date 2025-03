Pipocômetro voltou! Outros 3 ex-BBBs entram no BBB 25 para julgar Sincerão

A dinâmica que estreou no BBB 25 retorna pela terceira vez. Agora, Anamara, do BBB 10, Sarag Andrade, do BBB 21, e MC Binn, do BBB 24, serão os responsáveis por julgar o Sincerão de hoje.

O que aconteceu

Os três ex-BBBs serão os novos convidados da dinâmica do Pipocômetro. Nela, sem que os confinados saibam, os antigos participantes do reality julgam se os jogadores mandaram bem ou não em seus argumentos do Sincerão.