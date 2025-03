Perline: Apesar de longo preparo, Lucas Guimarães falhou em programa do SBT

Perline concorda. Para ele, inclusive, o fato da emissora ter insistido em manter o programa no ar mesmo depois de percalços com a demora da estreia e polêmicas nas gravações —como pessoas passando mal na plateia por conta do calor— foi um grande erro.

O SBT investiu muito para entregar pouco. Eu tenho para mim que existem profissionais tão bons disponíveis no mercado, esperando oportunidades na TV brasileira…

Gabriel Perline

