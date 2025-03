Paredão definido? Rejeição explode na Enquete UOL e sister deve deixar BBB

O oitavo paredão do Big Brother Brasil pode resultar na eliminação de uma sister com alta rejeição, segundo aponta a enquete UOL. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para permanecer na competição pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a parcial da enquete

Os números indicam um nome favorito para deixar o jogo. Com ampla vantagem, Thamiris lidera a rejeição, somando 60,17% dos votos na parcial divulgada às 16h.