Premiada ficção científica brasiliera, 'Mundo Proibido' mostra o século 27

"Mundo Proibido", animação brasileira de ficção científica, chega aos cinemas no dia 27 de março e teve seu primeiro trailer revelado hoje, com exclusividade de Splash.

O filme ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no ANIMA - Córdoba International Animation Festival. A produção também recebeu o prêmio de público de melhor longa no Cinefantasy e a menção honrosa de melhor longa-metragem.

Com direção de Alê Camargo e Camila Carrosine, o longa dá continuidade à série "As Aventuras de Fujiwara Manchester", um aventureiro intergaláctico que viaja pelo espaço no século 27. Criado por Camargo na adolescência, o personagem Fujiwara Manchester estreou no conto "Vamos dançar", publicado na edição 55 (janeiro/fevereiro de 1992) do fanzine "Somnium", do Clube de Leitores de Ficção Científica.