Ator de 'Harry Potter' morre aos 63 anos

Simon Fisher-Becker, 63, conhecido por seu trabalho no filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001), morreu ontem.

O que aconteceu

Intérprete de Frei Gorducho, o artista teve sua morte anunciada em uma publicação no Facebook. A postagem foi feita pelo marido de Simon no perfil oficial do ator.

Tony, companheiro de Simon Fisher-Becker, disse que o artista faleceu às 14h50. "Olá a todos, aqui é o Tony, o marido de Simon. Eu tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon morreu".