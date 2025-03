Funkeiro acionará quem o vincular a conteúdo +18; ex-affair de Neymar nega

Foi então que o MC disse que vai processar quem supor gravação de conteúdo adulto com ele. "Lá você vai ver minha vida pessoal íntima. Não vídeos íntimos. Esquece. Então já pega a visão, um chocotone como esse nunca submeteria a isso. Certo? Quem fala o que não quer recebe o que merece. Processo".

Procurada por Splash para saber se Livinho iria processar alguma pessoa específico, sua assessoria afirmou que ele "foi bem claro nos Stories" e que no Privacy "não haverá nada de conteúdo explícito e nem collab com ninguém".

As pessoas que estão postando que vão fazer conteúdo com ele, são notícias falsas e não procede. Ele citou sobre qualquer pessoa que usar o nome dele com esse tipo de fake news. Nosso jurídico está tomando as providências cabíveis sobre essa questão. assessoria de Livinho a Splash

Nas redes sociais, surgiu um boato de que Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, seria a primeira a gravar com Livinho. Há um print de uma suposta conversa entre os dois no chat da plataforma. Entretanto, a foto de perfil de Campos é diferente da atual, enquanto a de Livinho permanece a mesma do post do X feito no sábado (8).

Publicação no X afirmou, sem provas, que Fernanda Campos seria a primeira criadora a gravar com Livinho Imagem: Reprodução/X

Fernanda Campos disse que ficou sabendo da suposta collab anunciada e negou que os dois gravaram juntos. "Acordei com mensagens sobre isso, mas não gravamos nada juntos. Vi uma série de posts no X (antigo Twitter) e também fiquei sem entender. Continuo nas plataformas, posto vídeos explícitos todos os dias e inclusive já gravei com famosos, mas não com o MC Livinho.