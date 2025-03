Martin Scorcese elege os 10 melhores filmes de todos os tempos

7º. "O Leopardo" (Luchino Visconti, 1963). Baseado no livro homônimo escrito por Giuseppe Tomasi di Lampedus, a história acontece durante o processo de unificação italiana, em 1860. O personagem principal, príncipe Don Fabrizio Salina (inspirado no avô do autor), testemunha a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia em meio a atribulações políticas e sociais. Scorsese foi um dos responsáveis por fomentar o restauro digital do longa. Disponível no Looke, do Prime Video.

Vivo com este filme todos os dias da minha vida Scorsese

8º. "A Palavra" (Carl Theodor Dreyer, 1955). O filme é considerado uma obra-prima do diretor, que esteve à frente o aclamado "A Paixão de Joana D'Arc" (1928). O ponto central são os dramas vividos pela família Borgen, na qual há três irmãos: o mais novo quer se casar com uma moça cuja religião é diferente e o pai não permite; o mais velho perde a esposa durante o parto; já o do meio, enquanto estuda para ser padre, entra em transe e crê que é Jesus Cristo, com isso, tenta fazer a cunhada morta ressuscitar. Não está disponível no streaming.

Cena de 'A Palavra', filme de Carl Theodor Dreyer, 1955 Imagem: Divulgação

9º. "Paisà" (Roberto Rossellini, 1946). Um dos símbolos do neorrealismo italiano, é dividido em seis episódios que narram a relação entre italianos e norte-americanos na guerra, a partir de julho de 1943 até o inverno de 1944. É o segundo filme da Trilogia da Guerra, de Roberto Rossellini. Os outros são "Roma, Cidade Aberta" (1945) e "Alemanha, Ano Zero" (1947). Disponível no Youtube e Belas Artes À La Carte.

10º. "Os Sapatinhos Vermelhos" (Michael Powell e Emeric Pressburger, 1948). O longa musical britânico é baseado no conto homônimo de Hans Christian Andersen. Na trama, Victoria Page, uma jovem bailarina é selecionada para protagonizar a montagem de "Sapatinhos Vermelhos", a qual demanda sua total dedicação, mas essa missão é ameaçada após ela se apaixonar perdidamente. Obcecado pelo filme, Scorsese foi o responsável por supervisionar a restauração do filme. Além disso, os sapatinhos originais da produção fazem parte de sua coleção pessoal. Venceu em duas categorias: melhor direção de arte e melhor trilha sonora. Disponível no Belas Artes À La Carte e Youtube