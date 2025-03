Marcelo Rubens Paiva dá de cara com versão pirata de 'Ainda Estou Aqui'

Marcelo Rubens Paiva, 65, encontrou um DVD pirata do filme "Ainda Estou Aqui", baseado no livro homônimo escrito por ele.

O que aconteceu

O autor usou suas redes sociais no último domingo (9) para publicar a foto do produto. O escritor publicou o registro no seu perfil do X, antigo Twitter.

No post, possível ver o longa-metragem em uma embalagem de plástico, com a arte do pôster oficial, o título "Ainda To Aqui", e com destaque para um anúncio em cima. "Imagem e som filé". Paiva, então, brincou na legenda: "Filé?".