Mansão da família Kardashian está à venda por mais de R$ 77 milhões

A icônica casa da família Kardashian foi colocada à venda por mais de R$ 77 milhões.

O que aconteceu

A matriarca da família, Kris Jenner, anunciou a venda da propriedade. "Compartilhei muitas memórias inesquecíveis nesta casa incrível com minha família e estou animada para vê-la começar um novo capítulo com seus próximos proprietários", disse ao The New York Times.

A casa fez história na televisão por ser palco do reality Keeping Up with the Kardashians. Os espectadores acompanhavam a vida dos Jenner-Kardashian, como Kris, Kendall, Kylie, Kim, Khloe e Kourtney, além de outras pessoas próximas.