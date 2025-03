Luciana Gimenez diz preferir homem alto e bonito: 'Por isso tô solteira'

Luciana Gimenez, 55, afirmou que está solteira porque prefere se relacionar com homens altos e que sejam bonitos.

O que aconteceu

Gimenez explicou que o homem precisa ter pelo menos a sua altura para se relacionar com ela. "Eu gosto de homem alto e bonito, aí por isso que estou solteira. Abri uma exceção: não precisa ser maior que eu, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Eu tenho 1m82, de 1m79 pra cima tá no lucro. Também não dá pra ser um homem que não curte mulher alta. A pessoa que está comigo tem que gostar do pacote todo e vice-versa", declarou em entrevista ao programa Na Palma da Mari (CNN Brasil).

A apresentadora destacou que seu parceiro precisa ser engraçado, seguro de si "e que se sinta apto a estar ao meu lado". "Minha vida inteira eu quis trabalhar, ter meu próprio dinheiro, [mas] os homens têm medo. Eu teria medo de pessoas que não são autossuficientes e o que me atrai é uma pessoa segura do meu lado, porque não é uma competição, não é quem ganha mais, quem é mais famoso, mais inteligente. Quero uma pessoa que eu consiga me divertir".