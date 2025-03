Juntos no Paredão, Vinícius e Aline choram: 'Não quero nem pensar nela'

Na área externa, Aline e Vinícius choraram. "Dói demais, né?", disse Vinícius. "Agora mais essa. Já é doído quando as pessoas se conhecem aqui, imagina quando se conhecem de fora. Eu tento não ter medo de sair, mas não tem como".

Aline questionou o que Thamiris havia dito sobre o Paredão para o brother: "Ela disse que não sabia que a gente ia junto?".

Vinícius confirmou e revelou ter ressentimentos da carioca.

Eu não quero nem pensar nessa menina, de verdade Vinícius

