Gracyanne critica Vitória por voto em Thamiris no BBB: 'Tão rápido'

Gracyanne: "Eu entendo que hoje ela está em outro quarto e outro grupo. E respeito. Respeito ela ter ficado chateada, sei que ela teve motivo, mas votar na pessoa, que foi a pessoa que mais trocou com ela dentro da casa durante quase dois meses? Eu acho bem complicado. Pode não querer ter mais amizade, estar no quarto, mas assim... E ela ainda falou, há dois ou três dias: 'Eu gosto muito de você, não consigo ficar com raiva'. E votar na pessoa? 'Ai, eu saí do quarto porque eu me afastei da Gra'. Não. Então fala que saiu do quarto porque estava chateada mesmo! Porque a gente nunca foi muito próxima. (...) Eu não sei, acho complicado Fiquei muito surpresa. Muito, muito, muito. De uma forma ruim. (...) Votar, pra mim, é muito forte neste momento. Se fosse mais pra frente, com poucas pessoas... Mas tão rápido, sair do lugar que ela estava para outro, e agora mudou completamente? Agora ela tem outros aliados? E essa, que era a pessoa com quem ela mais trocava na casa... Sei lá, pra mim é difícil entender".

Diego: "Minha opinião é contrária, tá? Eu não discordo do que você falou, mas vou falar o meu ponto de vista: o meu ponto de vista não é esse. Porque eu não convivia dentro do quarto [Nordeste]. Então tem coisas que eu não enxergo da mesma maneira. Tenho o olhar de uma pessoa enxergando de fora. Às vezes, quando a gente está dentro do furacão, a gente não enxerga como vai conseguir sair de lá. A gente não consegue enxergar as possibilidades. Eu tenho uma visão diferente".

Gracyanne: "Eu senti muito porque eu vi a troca das duas sobre coisas da vida. Elas eram muito grudadas! Se ela votasse em mim, eu ficaria de boa. Por isso que eu fiquei decepcionada".

