Giovanna Lancellotti ironiza após protesto de Paolla Oliveira na Sapucaí

Grande Rio perdeu título por diferença de um décimo: a campeã foi a Beija-Flor com 270 pontos, contra 269,9 da escola de Caxias. Diferença entre as duas agremiações foi justamente no quesito bateria: a Grande Rio perdeu um décimo porque um dos jurados avaliou que a bateria do mestre Fafá estava baixa.

Acadêmicos do Grande Rio recorreu junto à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba). A liga ainda não avaliou o pedido da escola, mas confirmou a Beija-Flor como campeã.