Seu Fifi, Freeze, quarto secreto e mais: as novas dinâmicas do BBB 25

No dia marcado para o "freeze", os participantes ouviram uma sirene e foram avisados que deveriam permanecer imóveis até segunda ordem. Gracyanne Barbosa, que havia sido "eliminada", retornou para o jogo durante a dinâmica, o que acabou fazendo com que alguns brothers se mexessem e "perdessem" o desafio que os levou para o Tá Com Nada.

Barrado no baile

A edição também inaugurou a dinâmica que, em todas as festas do Líder, veta uma pessoa do evento.

O próprio Líder escolhe quem não participará da festa. Essa pessoa é enviada para um quarto com pão e água, onde precisa cumprir uma tarefa para conseguir voltar ao evento —como quebra-cabeças e caça às chaves em uma piscina de bolinhas gigante.

Almoço 'vazado'

Um dos "big fones" da edição ofereceu um almoço para duas duplas que acabou sendo transmitido, por completo, para o restante da casa.