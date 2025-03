O que querem as mulheres? Falas Femininas usa humor para debater direitos

O que é ser mulher? O que pensam as mulheres? O que querem as mulheres? Esses são alguns dos questionamentos do especial Falas Femininas, exibido pela Globo nesta segunda-feira, após "Mania de Você", em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Como é o programa

O projeto chega à sua quinta edição e aposta no riso para fazer pensar. Diferente dos anos anteriores, o projeto "Falas" montou um palco de stand-up comedy, com direito a plateia, para falar sobre temas importantes ligados à vida das mulheres.

Splash acompanhou a gravação nos Estúdios Globo com Deborah Secco, Cacau Protásio e Marisa Orth. Além delas, nomes como Lilia Cabral, Arlete Salles, Elisa Lucinda, Heslaine Vieira, Evelyn Castro, Stella Miranda, Marianna Armellini, Angela Dippe, Raquel Rocha, Amanda Mirásci, Betina Câmara e Ademara também gravaram participações especiais.