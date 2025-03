Enquete BBB: sister tem alta rejeição e vira favorita para sair em paredão

O oitavo paredão do Big Brother Brasil aponta uma participante com alto índice de rejeição e favorita para deixar o jogo. Aline, Thamiris e Vinícius estão na berlinda e disputam a preferência do público para continuar no reality show da TV Globo.

O que aconteceu

O resultado parcial da enquete UOL de hoje, às 10h35 (de Brasília), mostra Thamiris como provável eliminada. A carioca somou 55,74% dos votos.

A disputa até o momento tem sido com Aline. A baiana apareceu na sequência, com 37,76% dos votos.