Dois atores são baleados em filmagem após serem confundidos com criminosos

Atores foram encaminhados para o HGE (Hospital Geral do Estado), onde receberam atendimento médico. Já o homem abordado e o material apreendido foram encaminhados para registro de ocorrência na Polícia Civil.

Procurada por Splash, a Polícia Civil não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Rodrigo Batista, diretor do grupo Fatos de Favela, responsável pelo filme, se manifestou por meio de vídeo publicado no Instagram. De acordo com o diretor, os policiais chegaram no local após o grupo finalizar a gravação e retirar os banners que sinalizavam a filmagem.