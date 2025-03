De beijo a conflito: Como Aline e Thamiris se tornaram rivais no BBB 25

Ela sempre tá questionando, sempre entra às vezes em coisas que ela não tem tanto a ver... A opinião dela tem que ser a opinião dela Eva

No dia seguinte, Aline continuou criticando a postura de Thamiris. Além de se afastar da sister, apontou que ela era fiel à pessoas que não eram recíprocas com ela.

Ela não tava no VIP deles dois [dos gêmeos]. Depois ainda foi alvo de um deles. Em que momento ela era mais próxima deles do que de Vinícius pra botar ele na dinâmica? Porque o que você tentou me dizer ontem foi que ela já era mais próxima dos meninos, e que eles já eram prioridades pra ela. Eu não sei em que momento, porque ela nunca foi prioridade de nenhum deles.

Admitindo que tinha um carinho por Thamiris, Aline garantiu que estava decepcionada com as escolhas da sister, garantindo que ela havia se tornado uma opção. "Era uma pessoa que passava longe do meu radar e não cogitava Thamiris sob hipótese nenhuma. Ela deu um pulo absurdo no quesito voto!".

Após esse desentendimento, a situação entre as duas piorou cada vez mais. Além da baiana acusar a carioca de se omitir quando João Gabriel gritou com ela, cada nova interação entre as duas se transformava em discussão.

Ontem, ao ser a participante mais votada da casa, a nutricionista puxou a ex-policial militar para a berlinda. Desta forma, no oitavo Paredão da temporada, se enfrentam Aline, Thamiris e Vinícius — indicado pelo líder Maike.