David Schwimmer pede que Hollywood se manifeste contra antissemitismo

Recentemente, o ator pediu a Elon Musk que excluísse Kanye West do X (antigo Twitter). "Ninguém está pedindo para resolver o conflito do Oriente Médio. Basta dizer que você está com seus amigos, colegas e vizinhos judeus contra o ódio e o que está acontecendo em nossos campi universitários, em nossas escolas e com empresas de propriedade de judeus é totalmente inaceitável", ressaltou.

Gal Gadot se juntou a David Schwimmer e também pediu o retorno dos reféns de 7 de outubro, no ataque do Hamas a Israel. "Queremos que as famílias dos reféns saibam que as apoiamos. Precisamos que eles saibam que, para onde quer eles estejam em que haja uma comunidade judaica, eles sempre encontrarão aqueles que fizeram campanha por eles, que os amam e que nunca os deixarão andar sozinhos", pontuou.