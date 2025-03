Dantinhas: Thamiris assume lugar de vítima que não lhe pertence no BBB 25

Thamiris está no Paredão desta semana no BBB 25. Ela enfrenta o Paredão contra Vinicius e Aline. Segundo a parcial mais recente da enquete UOL, a sister deve ser a eliminada desta semana. Este foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (10).

Dantinhas acredita que a eliminação de Thamires é o melhor cenário para o Paredão da semana. Com a permanência de Aline, a baiana pode protagonizar uma "rivalidade de maromba" com Gracyanne Barbosa, com quem mantém um embate há algumas semanas.