BBB 25: Aline, Thamiris e Vinícius estão no 8º paredão

Como o Paredão foi formado

Delma, o Anjo da semana, imunizou Guilherme, seu genro. "Não tem dúvida, né? Tem que retribuir todo amor que meu genro tem por mim. Como sempre disse, esse amor da gente é de outras vidas, é muito amor envolvido", disse ela.

Em seguida, Maike, o Líder da semana, indicou Vinícius para a berlinda. Ele citou o monstro que ele participou ao lado de Vilma e que Vinicius o indicou ao Paredão.

BBB 25: Vinicius foi indicado ao paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

No domingo, o Vinícius me indicou ao Paredão e a justificativa dele foi que ele precisava seguir o coração dele e não colocar a dona Vilma. Mas, para mim, é conveniente ele só ter essa justificativa após ela passar mal. Porque, antes dela passar mal, eu sabia, que ele mesmo tinha me falado, que a primeira opção dele seria dona Vilma. E, para mim, fica estranho ele só ter essa compaixão só depois ela passar mal. Maike

Quem votou em quem no confessionário