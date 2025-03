'Cidade de Deus': Roberta Rodrigues se viu como Marielle e revela choro

Ainda que rejeitasse a comparação e soubesse que qualquer relação de sua personagem com a vereadora seriam positivas, a atriz enfrentou um momento de desespero durante as novas gravações. Enquanto se caracterizava para rodar uma das cenas, Roberta Rodrigues se olhou no espelho e enxergou Marielle.

Eu fui fazer uma cena, uma cena muito forte da segunda temporada, e aí falaram: 'Vamos botar um turbante'. De repente, botaram tudo, olhei no espelho e eu não me vi. Eu vi a Marielle. Eu fiquei em pânico na hora, me deu uma crise de choro na maquiagem

A reação da atriz foi por conta do medo. Na visão dela, o público poderia acusá-la de se aproveitar da história da vereadora, que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018.

Personagem de Roberta Rodrigues em 'Cidade de Deus' recebeu muitas comparações com Marielle Franco Imagem: Renato Nascimento

Bênção da família de Marielle Franco

Pouco depois desse episódio acontecer, Roberta Rodrigues foi surpreendida com uma mensagem de Anielle Franco. "Na outra semana, eu recebi uma mensagem da Anielle, irmã da Marielle, dizendo que ela tinha acabado de assistir a série. Que ela separou algumas cenas e assistiu com os pais dela".