Chega de ódio! Veja cinco motivos para amar o BBB 25

É notável o empenho da equipe do BBB 25 para não deixar as coisas arrefecerem. Mesmo com o elenco mais frio dos últimos anos, sempre buscando maneiras de deixar o jogo mais confortável para eles e enfadonho para nós.

Às vezes é engraçado porque fica parecendo que Dourado é o Cebolinha criando Planos Infalíveis que inevitavelmente vão dar errado. Ainda assim, seguimos comprando essa revistinha.

Motivo número 2: Beleza Fatal

Foi graças ao marasmo do BBB 25 que pude maratonar os 35 capítulos da extraordinária novela da Max em tempo recorde! Foi praticamente um pay-per-view na Lolaland. Agradeço.

Motivo número 3: Carnaval sem culpa

Foi pular o carnaval e perdeu as grandes emoções do BBB 25? Que emoções? Fique tranquilo. Pula mesmo que a vida é uma só. Se tiver bloco no próximo fim de semana, não deixe que o pay-per-view te impeça de nada.