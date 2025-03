Bruno Fagundes cita alívio após se assumir gay: 'É um peso a menos'

Bruno Fagundes, 35, revelou como se sentiu após assumir sua homossexualidade.

O que aconteceu

O ator, foi um alívio quando se assumiu gay. "Falar abertamente sobre isso é um alívio. É um peso a menos, mas 'um peso' é pouca coisa perto do que é a liberdade de ser quem se é. É poder existir plenamente, bem, feliz, como qualquer pessoa hétero pode", contou em entrevista à Quem.

De acordo com ele, vivia com medo antes de declarar sua homossexualidade. "Acho que todo mundo, dentro das suas possibilidades, deveria buscar algum tipo de suporte emocional. Poder respirar aliviado é algo que antes eu não conseguia. Vivia com medo: medo que soubessem, medo do que iam falar, medo do que como isso poderia aparecer."