Blitz, desespero e sangue: repórter do SBT detalha assalto sofrido em SP

O repórter Everton Di Souza, mais conhecido como Fofoquito, relatou os momentos de tensão durante o programa Fofocalizando.

O que aconteceu

Fofoquito foi assaltado quando estava a caminho do Sambódromo do Anhembi para cobrir o Desfile das Campeãs no último sábado. No programa, ele relatou que estava acompanhado de mais duas produtoras.

Com um curativo no rosto, o repórter detalhou como tudo aconteceu. "Eu estava dentro do carro com as minhas produtoras. Eu falei: 'Deixa o microfone aí atrás, depois eu pego'. Eu não estava fazendo nada com meu telefone. Mas estava tendo uma blitz perto de onde tudo aconteceu, o trânsito estava parado".