Ben Stiller no SXSW dá spoiler de 'Ruptura' e faz promessa a fãs da série

Nos bastidores de "Ruptura"

Adam Scott e Britt Lower em cena de Ruptura Imagem: Divulgação/Apple TV+

Para Stiller, "dirigir é 90% casting". Ele contou que, no início das gravações, o ator Tramell Tillman (Milchik) chegou a refazer uma cena até 17 vezes, porque estava inseguro. "No final, eu tinha medo de falar com ele, porque ele realmente virou o Sr. Milchik", brincou.

Lumon não é a Apple

Stiller e Cue brincaram sobre as semelhanças entre os longos corredores brancos da Lumon, empresa fictícia da série, e as instalações da sede da Apple, em Cupertino, Califórnia. "Poderíamos ter gravado lá."

Com um público fiel que discute cada detalhe em podcasts e redes sociais, "Ruptura" reforça a aposta da Apple em histórias que criam conexões emocionais. "As pessoas não se cansam", afirmou Cue.