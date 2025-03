BBB: Thamiris conta votos e João Gabriel cita Vitória Strada: Votou em você

No Quarto Fantástico, Thamiris conta os votos que recebeu no oitavo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

João Pedro questionou quantos votos a sister recebeu na berlinda que enfrenta contra Vinícius e Aline. "E quem é [que votou]? Até a Vitória [Strada]?", perguntou o goiano, na sequência.