BBB 25: Vinícius questiona e Aline tem embate com Thamiris após Paredão

A sister pergunta com quem não teve sensibilidade. O baiano por sua vez, recorda a consequência do 'Pegar ou Largar'. Thamiris, então, defende que respeitou o espaço dos outros confinados que não gostaram da decisão.

Vinícius também menciona a briga entre Aline e João Gabriel. "Aconteceram situações em que você simplesmente passou pano", afirmou o brother.

A nutricionista afirmou que falou para o goiano "parar de gritar com [Aline]". Vinicius, no entanto, rebate: "Você sabe o que falou, Thamiris". A carioca reforçou que estava do lado de Aline na situação.

O bate-boca continua e Aline se aproximando, dirigindo-se a Vinícius. "Eu não tenho nada para falar com essa garota. Eu quero que ela tire meu nome da boca. Para mim, a máscara dela já estava caindo, e só ficou mais claro ainda. Eu não quero discutir com ela (...) meu assunto com ela já acabou", disparou a ex-policial militar.

