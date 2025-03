BBB 25: Daniele Hypólito conta voto para Gracyanne Barbosa: 'Tiro no pé'

A atleta explica que não concordou com algumas atitudes recentes da nutricionista. "Você sabe que eu sou tranquila, mas eu observo as coisas. E eu, observando, para mim não foi bacana ela, tendo embate com outras pessoas, não querer se arriscar e ficar em cima de uma pessoa só", pontuou.

Para ela, Thamiris errou em focar as entrevistas do Castigo do Monstro em Joselma. "Entendo que ficou chateada porque recebeu o Monstro, mas o embate real dela não é com a dona Delma. Ela é apaixonada pelo genro, porque ele a protege e a ama como mãe. Então é normal", opinou.

E ela deu um tiro no pé fazendo isso. A dona Delma, na frente dela, não quis discutir. [...] Não dá mais para você fazer isso, não cabe mais e não dá para ter medo , concluiu Daniele Hypolito.

