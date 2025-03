Baseado em conto de Stephen King, 'O Macaco' tem 'humor caótico e safado'

Interpretar dois personagens não é muito difícil se há boa escrita, porque são personagens opostos. Consegui me divertir, como ator, fazendo coisas completamente diferentes, com diferentes personagens.

Theo James, em conversa com Splash

O protagonista Theo James classificou o filme —e o humor de Oz Perkins— como "caótico e safado". "Amei isso sobre a produção, porque também sou assim. Conseguir trazer isso à vida com este filme foi um presente." O ator ainda elogiou a escrita "rápida e sucinta" de Perkins, afirmando que "O Macaco" se diferencia dos outros títulos do diretor, como "Longlegs - Vínculo Mortal", "A Enviada do Mal" (2017) e "Maria e João: O Conto das Bruxas" (2020), filmes muito mais ligados ao terror clássico que conhecemos.

'O Macaco' explora o gênero 'ter-rir' Imagem: Divulgação/ Paris Filmes

O filme intercala momentos de humor com cenas violentas, com bastante sangue e desmembramento. Quanto ao tema, além dos sinistros poderes do macaco, são abordadas relações familiares conflituosas. "Meu estilo favorito é comédia, mas principalmente quando fala de algo real, e o que pode ser mais real do que traumas familiares e suas dores? O que me atraiu muito neste roteiro foi toda essa trama estar envolvida com o choque do terror e humor."

A produção não se leva a sério, mas apresenta temas reais e relacionáveis. Isso é ótimo.

Theo James