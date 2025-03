Barbara Reis perde 6 kg ao tratar lipedema: 'Não foi fácil no começo'

Barbara Reis, 35, contou que foi diagnosticada com lipedema e emagreceu 6 kg após começar o tratamento.

O que aconteceu

A atriz detalhou sobre o tratamento do lipedema e o emagrecimento. "A dieta anti-inflamatória é a forma mais eficaz de controlar o lipedema. Não foi fácil no começo, mas, agora, depois de 70 dias, já perdi 6 kg. É inacreditável, só com a mudança de dieta e prática de exercícios físicos", revelou à Quem.

A famosa indicou que a mudança é para a vida, e não por um momento. "Foi uma escolha de estilo de vida. E é uma mudança que não é breve e não é por estética, tem que ser para a vida. O lipedema é controlado a partir do exercício físico, da dieta equilibrada e, preferencialmente, cortando o açúcar. É um plano alimentar longínquo."