Ator relata racismo em gravações de 'Friends': 'Ninguém nos defendia'

Steve Park, 62, ator veterano intérprete nova-iorquino com ascendência sul-coreana, relatou uma situação constrangedora no set de "Friends".

O que aconteceu

Steve participou de dois episódios do sitcom entre 1996 e 1997. Em entrevista ao podcast Pod Meets World, Park contou que o ambiente nos bastidores era hostil, e que ele ouviu mais de uma vez injúrias raciais da equipe que produzia a série. "Já naquela época, eu senti que era um ambiente tóxico. James Hong estava nos episódios comigo, éramos as duas únicas pessoas asiáticas no elenco, e ouvi [o diretor assistente] chamando-o para o set, dizendo algo como: 'Cadê a p*rra do cara oriental? Chamem o cara oriental!'", contou.

A palavra "oriental" é considerada por muitas pessoas de ascendência asiática como ofensiva quando relacionada a seres humanos. Isso é por conta da longa história de colonialismo associada ao termo.