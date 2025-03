Após maratonar 'The Chosen' durante lesão, Neymar conhece criador da série

Neymar, 33, posou ontem ao lado de Dallas Jenkins, criador e produtor executivo da série bíblica "The Chosen: Os Escolhidos".

O que aconteceu

Após a partida entre Corinthians e Santos, que aconteceu na Neoquímica Arena, o jogador recebeu a visita do criador de "The Chosen". Dallas Jenkins usava uma camisa do time da baixada quando posou para uma foto com o craque brasileiro.

No começo de 2024, enquanto se recuperava de uma lesão, Neymar compartilhou que estava maratonando a série bíblica. A produção já foi exibida pelo SBT e conta ao todo com quatro temporadas.