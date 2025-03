Ainda há espaço para Magda 'burra' de 'Sai de Baixo'? Marisa Orth opina

Marisa Orth, 61, é uma das mulheres no comando do especial Falas Femininas, que vai ao ar na Globo hoje. A atriz falou sobre Magda, personagem do "Sai de Baixo" ícone dos anos 90.

O que aconteceu

No Encontro, Patrícia Poeta ressaltou que Magda era uma mulher "tida como burra", sempre interrompida. O "cala boca, Magda", era um dos principais bordões de Caco, marido da personagem.

Poeta questionou como seria a Magda na geração atual, "mais empoderada". Para Marisa, seria igual. "A Magda era extremamente burra e é uma personagem clássica das comédias. Sempre existiu o parvo, o bobo", disse a atriz.