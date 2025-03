Wolf Maya critica baixa audiência de novelas da Globo: 'Está estranho'

Wolf Maya, ex-diretor da Globo, falou sobre a audiência da emissora e explicou por que não voltaria.

O que aconteceu

O diretor diz que as novelas estão perdendo a importância para o público brasileiro. "A Globo tem que repensar as novelas, está estranho. As audiências que eram cinquenta viraram vinte e cinco. Eles têm que fazer alguma coisa, mas não serei eu", disse à coluna Gente, da Veja.

Atualmente, Maya vive entre Nova York e Brasil, e por isso, não voltaria a fazer novelas na Globo. "Eu não posso ficar dez meses fazendo novela, apesar de amar".