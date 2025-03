Vinícius questiona 'coração partido' no Queridômetro: Bora se manifestando

Em meio à cantoria durante a festa, Vinícius questiona quem deu 'coração partido' para ele no Queridômetro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após cantar um dos sucessos de Marília Mendonça com João Gabriel, o baiano questiona sobre o emoji que ganhou no último Queridômetro. "Gente, quem me deu coração partido? Bora se manifestando, viu?", disparou o brother.