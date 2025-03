Vacilão ou desatento? 5 vezes em que Diego Hypolito vacilou no BBB 25

Mesmo a irmã pedindo que Diego Hypolito tivesse mais consideração, o ginasta admitiu que fazia de propósito. "Eu tenho posicionamentos diferentes do seu por isso eu te corto, tem situações que eu te corto de propósito".

O brother ainda justificou que, se não tivesse o tempo completo para ele e deixasse para falar em outro momento, esqueceria o assunto. "Se eu deixar de me posicionar na hora, as coisas passam".

1º Ganhar ou Perder

Diego Hypolito teve dificuldade para entender a dinâmica do Ganhar ou Perder Imagem: Reprodução/Gshow

Garantindo não funcionar muito bem na hora que acorda, Diego Hypolito fez a primeira dinâmica do Ganhar ou Perder no modo automático. Mesmo que muitos ali não soubessem do que se tratava, o ginasta admitiu que não prestou atenção em nada do que fez.

Depois de ganhar 1500 estalecas, o participante apostou quase todo seu dinheiro no Poder Coringa. Porém, ao conversar com outros participantes, Diego percebeu que não fazia ideia do que tinha feito. "Hoje eu não entendi bulhufas do que tava acontecendo", afirmou.