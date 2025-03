The Masked Singer: Penha é desmascarada, saiba quem é!

A celebridade por trás da personagem Penha no The Masked Singer foi desmascarada neste domingo (9). Atrás da máscara estava a jornalista Karine Alves, que cobriu as Olimpíadas do ano passado.

Comecei a cantar na adolescência, e, então, eu pensava se eu posso ser ouvida cantando, posso usar minha voz para falar outras mensagens e me tornei jornalista.

Karine Alves

O que aconteceu

A jornalista interpretou a personagem Penha, da novela "Cheias de Charme". Durante essa temporada do The Masked Singer, os mascarados são inspirados em personagens de novelas da Globo.