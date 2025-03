Tabet e Ian SBF saíram: veja outros ex-integrantes do Porta dos Fundos

Os fãs do Porta dos Fundos foram pegos de surpresa com o anúncio da saída de Antônio Tabet e Ian SBF da produtora, dois sócios que faziam parte da empresa desde o início. No entanto, eles não são os primeiros a se tornarem "ex-Porta".

Abaixo, veja outros ex-membros do humorístico:

Marcos Veras (2012-2015)

No Porta dos Fundos até 2015, fez parte de grandes clássicos do canal, como o filme "Contrato Vitalício" e especiais de Natal. Foi casado com Júlia Rabello, também do Porta.