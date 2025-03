Silvero Pereira muda rotina após diagnóstico de doença silenciosa e comum

Silvero Pereira começou a levar ainda mais a sério a saúde após o diagnóstico. "Depois disso a gente precisou repensar a alimentação e aí a gente tem tido resultados melhores. Cheguei a emagrecer uns 6 quilos. Agora estou com mais massa magra e estou me sentindo um pouco mais forte."

Não estou preocupado com essa parte estética. Todo corpo é para ser feliz como tem que ser, como se acha. Eu me sinto feliz treinando, isso me dá energia, me dá força para continuar trabalhando, pensando, criando. Para mim, isso é o que interessa.

Silvero Pereira