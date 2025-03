Repórter é assaltado na chegada do Anhembi: 'Poderia ter ficado cego'

O repórter Fofoquito, do Fofocalizando do SBT, sofreu um assalto enquanto ia para o Sambódromo do Anhembi na noite de ontem, para a cobertura do Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo.

O que aconteceu

A gente estava a caminho do Anhembi, aconteceu infelizmente o que aconteceu. A gente estava no nosso carro, com vidro fechado, com nossas produtoras, e veio um rapaz. Não sei com o que ele bateu no vidro, acho que ele jogou uma pedra para quebrar, o vidro é bem forte. Acabou roubando meu celular, eu estava dentro do carro.

Repórter Fofoquito, em vídeo publicado nas redes sociais

O perfil oficial do Fofocalizando publicou um vídeo do repórter Fofoquito contando sobre o que aconteceu. "Fofoquito foi assaltado chegando ao Anhembi para a cobertura do desfile das campeãs em São Paulo."