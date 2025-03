Porchat explica saída de Tabet do Porta dos Fundos: 'Não teve briga'

O Porta dos Fundos anunciou as mudanças ontem no Instagram. "Ian inventou um jeito novo de filmar e editar que virou sinônimo de Porta dos Fundos. Antonio Tabet foi uma máquina de vídeos virais e personagens antológicos que vão deixar saudades. Por essas e outras vão seguir com a gente, do jeito que for. Não é um adeus, mas tampouco é um até logo. É mais um 'a gente vai se falando', mas um 'vai se falando' paulista, que se fala mesmo, não de carioca. A porta segue aberta — e mais, escancarada — para futuras parcerias", diz a postagem.