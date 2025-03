Ex-BBB Matteus abre o jogo sobre novo affair após término com Isabelle

Matteus Amaral usou as redes sociais para falar sobre um novo affair após o fim do relacionamento com Isabelle Nogueira.

O que aconteceu

O ex-BBB ressaltou que o fim da relação com Isabelle foi pacífico. "A gente não deu certo em muitas coisas, como qualquer casal que tem suas diferenças e problemas. (...) A gente terminou em consenso, ninguém saiu brigando. Essa decisão foi muito limpa, nós jogamos limpo um com o outro. Eu fui muito sincero com ela e ela foi muito sincera comigo."

O influenciador pediu que os fãs do casal não busquem culpados pelo término. "Eu tô aqui vivendo a minha vida. Não busquem culpados pelo fim do relacionamento, não tem culpado. Ela tá vivendo as coisas dela, ela viveu o Carnaval, viveu o que tinha que viver."