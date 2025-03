Lu Perissé além do 'Trap do Trepa Trepa': 'Fazendo humor, pareço meu avô'

"Trap do Trepa Trepa" era um brincadeira, mas virou coisa séria. A atriz Lu Perissé, 25, criou a música enquanto jogava tranca com a mãe, Heloísa Perissé, o namorado e a irmã, mas foi só cantá-la no podcast Pé no Sofá Pod, que viralizou —assim como o trap, que virou parceria com Dennis DJ.

Eu nunca imaginei isso na minha vida. É muito louco, porque eu estava no estúdio dele [Dennis DJ], pensando 'gente, eu estou aqui por causa de 'Trap do Trepa a Trepa'.

Lu Perisse em conversa com Splash