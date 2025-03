Huck recebe Fiuk e Cleo e se diverte com nepobabies; o que é isso?

No Domingão Com Huck desse domingo (9), Luciano Huck teve Fiuk e Cleo, filhos de Fábio Júnior, como convidados - fazendo uma brincadeira conectada com o polêmico termo 'nepobaby'.

O que aconteceu

Você sabe o que é 'nepobaby'? Nepobaby é uma mistura das palavras "nepotismo" e "baby", que juntas significam algo como filhos do nepotismo - mas, você pode ter qualquer idade e ser um nepobaby.

O termo é usado para apontar "ajudinhas" no caminho para fama. Nas redes, o termo é famoso para falar sobre celebridades ou subcelebridades que são parentes de pessoas famosas e importantes na indústria do entretenimento.