Livros, séries e mais: os acertos e fracassos de Harry e Meghan na mídia

"Polo", série que mostra os bastidores do polo profissional, foi um fracasso de audiência detonado pela imprensa. O casal, que ostenta um contrato milionário com a Netflix, voltou a ser criticado pela série que foca um esporte de elite. "É um documentário de mentirinha feito para passar no fundo de episódios de 'Succession'", disse um crítico do The Guardian.

O fracasso do podcast Archetypes levou ao fim do contrato com o Spotify. Harry e Meghan, que tinham um contrato de US$ 20 milhões, acabaram sendo chamados de "vigaristas" por Bill Simmons, líder de inovação em podcasts da plataforma de streaming, que chegou a trabalhar diretamente com o casal na época de Archetypes. Na produção, Meghan entrevistava mulheres acusadas de representarem "arquétipos negativos", como "solteirona" ou "metida".

Segundo a Vanity Fair, uma série de projetos e ideias fracassadas marcaram a passagem do casal pelo Spotify também. Muitos projetos não foram para frente por uma série de motivos, criativos ou práticos. Harry, por exemplo, chegou a sugerir um podcast de entrevistas com "sociopatas", como Putin e Trump. "Minha mãe foi basicamente assassinada. Por que não virei um cara mau como eles?", teria questionado o príncipe em uma reunião.

O que vem por aí

O casal já anunciou o relançamento de Archetypes e um novo podcast. O lançamento do novo podcast está marcado para a primavera americana, entre março e junho deste ano. Tanto a nova produção como a continuação de Archetypes é em parceria com a Lemonada Media, responsável por podcasts de sucesso, como Wiser Than Me, de Julia Louis-Dreyfus.

"As Ever" é a nova marca de produtos para a casa de Meghan. O sucesso da marca vai servir para medir, de certa forma, o sucesso de "Com Amor, Meghan", já que a "As Ever" venderá produtos exibidos na série, como geleias artesanais, chás, mel e enfeites florais comestíveis.