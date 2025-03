Graciele Lacerda posa de biquíni e curte piscina com a filha de 2 meses

Graciele Lacerda aproveitou o dia de sol para curtir banho de piscina com a filha, Clara, de 2 meses.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou alguns registros e contou como foi a experiência da bebê na piscina pela primeira vez. "Nosso domingo!! Clara usando biquíni pela primeira vez e sentindo a água da piscina!", escreveu na legenda.

Clara nasceu no dia 25 de dezembro de 2024 e é fruto do relacionamento de Graciele com Zezé di Camargo.