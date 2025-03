Como foram os últimos momentos de vida da esposa de Gene Hackman

A polícia tenta entender quais foram os passos de Betsy Arakawa, 65, esposa de Gene Hackman, 95, antes de morrer. O casal foi encontrado morto em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro, mas já se sabe que Betsy morreu primeiro.

Como foram os últimos momentos de Betsy?

Betsy morreu em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os últimos registros de Betsy com vida são do dia 11 de fevereiro.

A esposa de Gene Hackman teve os passos reconstruídos pela polícia de Santa Fé. Betsy buscou Zinna, cadela do casal, em uma clínica veterinária no dia 9 de fevereiro —as informações são do jornal The New York Times. O animal havia passado por uma cirurgia e também foi encontrado morto, em uma caixa, ao lado do corpo da dona.