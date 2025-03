Fátima e Bonner se encontram: 5 vezes em que o ex-casal provou maturidade

Fátima Bernardes e William Bonner aproveitaram o Carnaval com seus cônjuges, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas, e com os filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, em viagem a Paris.

Nas redes sociais, uma foto de Fátima com Bonner e a filha repercutiu, mas essa não foi a primeira vez que o ex-casal demonstrou maturidade ao se encontrar ou fazer comentários um sobre o outro. Eles foram casados de 1990 a 2016.

Elogios

Fátima Bernardes falou sobre o ex-marido em uma entrevista exibida no dia 20 de fevereiro de 2025, no programa Casa de Verão da Eliana, da GNT. A jornalista revelou que Bonner foi a sua principal referência profissional durante o período em que trabalharam juntos. A apresentadora destacou a generosidade e os conselhos de Bonner como fundamentais para seu desenvolvimento como âncora do Jornal Nacional.